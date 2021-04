Congestionamento em São Paulo aumenta após retorno à fase vermelha

O estado de São Paulo acumula cerca de 2,7 milhões de casos confirmados de Covid-19, e 85.475 mortes em decorrência da doença. O índice de letalidade é de 3,2% no estado, enquanto no país é de 2,6%.

Em relação à semana passada, diminuiu a taxa de ocupação dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) dedicados ao tratamento de pacientes com Covid-19. No estado, 86,4% dos leitos estavam ocupados ontem. Na semana passada, esse valor era de 88,6%.

O índice de isolamento social, no entanto, não teve mudanças significativas. Segundo dados do governo paulista, a média foi de 42% nesta terça-feira na cidade, o mesmo valor registrado na terça passada. Já na semana anterior, o índice foi de 44%.

