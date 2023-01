Confusão na cracolândia tem barreira e lixo queimado em SP; veja vídeo

Já a gestão Tarcísio trocou o delegado responsável pelas operações na cracolândia, que vinham sendo realizadas pela Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Metropolitana). Com a mudança, a Polícia Militar voltou a ganhar protagonismo no controle da região.

"É uma avaliação médica, o que não podemos desconsiderar é a realidade dos fatos. Quem está no consumo há mais de cinco anos, são estudos que demonstram, o poder público precisa dar um atendimento, seja internação involuntária, compulsória ou em comunidade terapêutica, seja qual for", afirmou.

Durante a confusão, segundo relatos, ao menos dois comércios da rua Vitória sofreram tentativas de invasão, com usuários de drogas forçando as portas. Temendo furtos, os comerciantes se reuniram e decidiram passar a madrugada em seus estabelecimentos.

Segundo um morador da região, por volta das 21h, a GCM soltou bombas na rua Vitória, na intenção de dispersar usuários de drogas que permaneciam no local. Com isso, dependentes e moradores de rua passaram a correr e montar barricadas.

Também foi feito um bloqueio na avenida São João, no trecho próximo ao largo do Arouche, e veículos precisam voltar de ré.

Agentes da Guarda Civil Metropolitana atuaram para dispersar pessoas no local, que atearam fogo em lixo e fizeram barreiras. Por volta da meia-noite, no entanto, os usuários já estavam de volta.

