Confusão em ônibus no Rio termina em fuga por janela e agressões

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão que teria ocorrido após uma suposta tentativa de assalto a um ônibus em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, neste sábado (22).

Relatos apontam que um passageiro teria reagido com uma arma de choque. Os suspeitos, então, teriam saltado do veículo por janela com vidros quebrados.

Nos vídeos, é possível ver pessoas que estavam no ônibus pulando ou sendo empurradas para fora do veículo. Na sequência, são ouvidos gritos de "pega".

Já em solo, parte dos jovens em fuga é agredida com chutes por pelo menos dois homens que estavam próximos do ônibus. Um dos golpeados fica atirado no chão após receber um chute na cabeça.

Em nota, a Polícia Militar do Rio confirmou que equipes foram enviadas para o atendimento da ocorrência, mas não deu detalhes sobre o caso. Os envolvidos já tinham deixado o local, segundo a corporação.

A PM ainda declarou que o policiamento foi intensificado na região. "De acordo com o comando 2° BPM (Botafogo), equipes foram enviadas ao local, mas os envolvidos já haviam dispersado", disse.

A reportagem também procurou o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro), mas não recebeu retorno até a publicação deste texto.