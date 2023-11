Confusão em dia de promoção deixa 40 feridos em loja no Amapá

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um tumulto causado por uma promoção em uma loja de Macapá ontem deixou 40 feridos, segundo a Globo News e relatos nas redes sociais.

Promoção de Black Friday de loja da Eletroshop na capital do Amapá reuniu dezenas de pessoas. Vídeos mostram multidão entrando correndo no local. Algumas caem e são pisoteadas. Além disso, a porta de vidro do local quebrou, e os cacos machucaram alguns dos presentes.

Quarenta pessoas foram feridas. Segundo a Globo News, 15 precisaram levar pontos e três foram internadas em estado grave.

Estabelecimento estava oferecendo ventiladores a R$ 19 e travesseiros a R$ 9,99, segundo publicações.

Nas redes sociais, clientes reclamaram da desorganização. "Foi simplesmente uma tragédia e a responsabilidade principal foi da loja, que não se organizou para fazer tal coisa", escreveu uma usuária. "Não dá pra reunir uma população tão grande num espaço minúsculo. Nunca vi cenas mais horríveis".

Outra cliente relatou que se escondeu no banheiro para se proteger. "Me machuquei toda e tive que me esconder no banheiro da loja, pois as pessoas estavam loucas, cortadas e, mesmo assim, não largavam os produtos. Foi um cenário de guerra. Os profissionais tentaram segurar as portas, mas a população vandalizou, invadiu", narrou.

O UOL tenta contato com a loja, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros do Amapá e com a Secretaria de Saúde de Macapá. Caso haja resposta, o texto será atualizado.