Confira selecionados em cursos da ação ‘Semtepi Itinerante’

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta terça-feira, 26, a lista de participantes selecionados para os cursos e oficinas, que serão realizados durante a ação “Semtepi Itinerante”, nos dias 27, 28 e 29/9, no conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, na zona Norte da capital.

“A Prefeitura de Manaus segue empenhada em levar serviços essenciais diretamente à população. A partir das 8h, os moradores terão acesso gratuito a uma variedade de serviços, incluindo cursos e oficinas que são essenciais para quem deseja se inserir no mercado de trabalho”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Além dos cursos profissionalizantes, a população também terá acesso gratuito aos serviços do Sine Manaus (cadastro, vagas de emprego e orientação para CTPS e seguro-desemprego), e do Sinetram (emissão de cartões Passa Fácil e vale-transporte); além de campeonatos de Free Fire e Fifa, aulas de dança e apresentações musicais. A programação inicia às 8h e segue até as 22h, nos três dias de evento.

Cronograma de Cursos e Oficinas

27/9

8h às 12h - Curso de TBO

8h às 12h - Curso de NR 12

8h às 12h - Curso de Frentista

13h às 16h - Oficina de Design com Celular

14h às 16h - Oficina de Robótica

14h às 16h - Oficina de Pilotagem de Drone

28/9

8h às 12h - Curso de TBO

8h às 12h - Curso de NR 12

8h às 12h - Curso de Frentista

13h às 16h - Curso de Marketing Digital

13h às 16h - Oficina Empreender na Área da Beleza

14h às 16h - Oficina de Robótica

14h às 16h - Oficina de Pilotagem de Drone

29/9

8h às 12h - Curso de TBO

8h às 12h - Curso de NR 12

8h às 12h - Curso de Frentista

Confira as listas de selecionados em anexo