Confira as receitas mais práticas da tradicional bacalhoada da sexta santa

O bacalhau é o protagonista da mesa do feriado da sexta-feira santa, e existem diversas receitas para o preparo da tradicional bacalhoada. O site Guia da Cozinha reuniu as mais simples de fazer, confira:

Bacalhoada tradicional rápida

Ingredientes

2kg de bacalhau dessalgado

1kg de batata descascada

1kg de tomate maduro fatiado

2 cebolas fatiadas

2 pimentões verdes fatiados

1 xícara (chá) de azeitonas pretas inteiras

2 ovos cozidos e fatiados

1/2 xícara (chá) de azeite

2 colheres (chá) de orégano

1 maço de couve

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Cozinhe o bacalhau e as batatas em bastante água até amaciar. Escorra, fatie as batatas em um refratário untado com azeite de oliva, intercale camadas de batatas, de bacalhau, de tomate, de cebola, de pimentão e de azeitonas.

Decore com o ovo cozido, regue com 1/2 xícara (chá) do azeite, espalhe o orégano, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos.

Retire o papel e asse por mais 10 minutos. Em uma panela com água fervendo, coloque a couve e cozinhe por 3 minutos, esprema formando trouxinhas para retirar o excesso de água e reserve. Coloque as trouxinhas de couve no meio da bacalhoada e sirva.



Bacalhoada fácil

Ingredientes

1kg de bacalhau em pedaços

6 batatas

Azeite para untar

2 xícaras (chá) de brócolis pré-cozido

1 xícara (chá) de azeitona preta sem caroço

Sal a gosto

Molho

4 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas em rodelas

1 pacote de pó para creme de cebola (68g)

3 xícaras (chá) de leite

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o bacalhau em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 12 horas, trocando a água por 4 vezes.

Escorra, despeje em uma panela, cubra com água e cozinhe, em fogo médio, por 10 minutos. Escorra e reserve.

Embrulhe as batatas em papel-alumínio, disponha em uma fôrma e leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até ficar al dente.

Retire do papel-alumínio e, com um martelo de carne, dê leves batidas nas batatas para que fiquem levemente amassadas.

Transfira o bacalhau para um refratário grande untado, adicione as batatas, o brócolis, a azeitona e tempere com sal. Reserve.

Para o molho, aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, e frite a cebola por 3 minutos.

Adicione o creme de cebola dissolvido no leite, tempere com sal e cozinhe até engrossar levemente.

Despeje sobre o bacalhau e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até assar e dourar. Retire e sirva.



Bacalhoada na pressão

Ingredientes

2 cebolas em fatias

2 tomates em fatias

1 pimentão verde picado

1 batata grande em rodelas

2 colheres (sopa) de alho frito

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

2 lombos de bacalhau dessalgados

4 folhas de couve rasgadas

1 xícara (chá) de azeite

1 xícara (chá) de azeitona preta

Azeite para regar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, faça uma camada com a cebola, uma camada com o tomate, o pimentão e a batata. Polvilhe com metade do alho, tempere com sal, pimenta e salsa. Arrume os lombos de bacalhau sobre os legumes e cubra com a couve.

Polvilhe com o alho restante e regue com o azeite. Tampe a panela, leve ao fogo baixo e cozinhe por 15 minutos após iniciada a pressão. Deixe a pressão sair naturalmente, abra a panela e arrume o bacalhau com os legumes em uma travessa. Decore com as azeitonas, regue com azeite e sirva em seguida.