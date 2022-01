Confira os números da Mega da Virada; prêmio é de R$ 378 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mega da Virada 2021 sorteou nesta sexta-feira (31) os seis números do prêmio recorde de R$ 378 milhões em transmissão ao vivo pela TV Globo. Os números sorteados foram 12 — 15 — 23 — 32 — 33 — 46. A Mega da Virada não acumula, por isso, caso ninguém leve a bolada acertando os seis números, o dinheiro será dividido entre os acertadores de cinco números e assim por diante. A Caixa afirma que se o ganhador que acertas as seis dezenas aplicar o dinheiro na poupança da instituição terá uma renda mensal de mais de R$ 1,6 milhão.

