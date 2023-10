Confira os 20 municípios com mais velhos, jovens, homens e mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dos 20 municípios com mais mulheres proporcionalmente, a metade é formada por capitais. Dos 20 com mais homens, apenas três não são municípios paulistas. Todos os 20 municípios com mais jovens ficam na região Norte do país. E apenas um município que não é do Rio Grande do Sul está na lista dos 20 com mais pessoas de 65 anos ou mais.

Confira abaixo as quatro listas de acordo com o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

20 municípios com proporcionalmente mais mulheres

Santos (SP) - 54,68

Salvador (BA) - 54,40

São Caetano do Sul (SP) - 54,32

Niterói (RJ) - 54,19

Aracaju (SE) - 54,11

Recife (PE) - 54,09

Olinda (PE) - 54,09

Porto Alegre (RS) - 53,99

Vitória (ES) - 53,71

Águas de São Pedro (SP) - 53,63

Fortaleza (CE) - 53,60

Rio de Janeiro (RJ) - 53,59

Paulista (PE) - 53,57

Belo Horizonte (MG) - 53,54

Natal (RN) - 53,50

Itabuna (BA) - 53,47

Jaboatão dos Guararapes (PE) - 53,43

Maceió (AL) - 53,43

Feira de Santana (BA) - 53,43

Cruz das Almas (BA) - 53,41

20 municípios com proporcionalmente mais homens

Balbinos (SP) - 81,61

Lavínia (SP) - 74,14

Pracinha (SP) - 71,45

Iaras (SP) - 67,69

Álvaro de Carvalho (SP) - 67,16

Pacaembu (SP) - 66,14

São Cristóvão do Sul (SC) - 64,86

Florínea (SP) - 64,53

Serra Azul (SP) - 64,10

Marabá Paulista (SP) - 62,37

Reginópolis (SP) - 61,88

Riolândia (SP) - 61,33

Caiuá (SP) - 60,23

Guareí (SP) - 60,09

São Pedro de Alcântara (SC) - 59,90

Itirapina (SP) - 58,89

Irapuru (SP) - 57,35

Mirandópolis (SP) - 56,84

Recursolândia (TO) - 56,83

Potim (SP) - 56,34

20 municípios com proporcionalmente mais jovens

Uiramutã (RR) - 49,27

Normandia (RR) - 44,82

Santa Rosa do Purus (AC) - 43,21

Jordão (AC) - 41,73

Amajari (RR) - 39,99

São Paulo de Olivença (AM) - 39,35

Alto Alegre (RR) - 39,26

Jutaí (AM) - 38,92

Melgaço (PA) - 38,54

Atalaia do Norte (AM) - 38,36

Bagre (PA) - 38,23

Santo Antônio do Içá (AM) - 38,16

Pacaraima (RR) - 38,02

Jacareacanga (PA) - 37,61

Tonantins (AM) - 37,19

Bonfim (RR) - 37,11

Santa Isabel do Rio Negro (AM) - 37,11

Japurá (AM) - 37,03

Amaturá (AM) - 36,98

Maraã (AM) - 36,91

20 municípios com proporcionalmente mais velhos

Coqueiro Baixo (RS) - 30,31

União da Serra (RS) - 28,08

Santa Tereza (RS) - 26,95

Relvado (RS) - 26,94

Monte Belo do Sul (RS) - 26,57

Guabiju (RS) - 26,56

Ivorá (RS) - 25,63

Vespasiano Corrêa (RS) - 25,33

Coronel Pilar (RS) - 25,27

Floriano Peixoto (RS) - 25,05

Águas de São Pedro (SP) - 25,01

Três Arroios (RS) - 24,96

Porto Lucena (RS) - 24,88

Travesseiro (RS) - 24,74

Barra do Rio Azul (RS) - 24,57

São João do Polêsine (RS) - 24,53

Forquetinha (RS) - 24,25

São Valentim do Sul (RS) - 24,03

Alecrim (RS) - 23,76

Nova Bréscia (RS) - 23,71

