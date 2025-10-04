   Compartilhe este texto

Confira o resultado do concurso 2923 da Mega-Sena

Por Folha de São Paulo

04/10/2025
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (4) o concurso 2923 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$ 12.708.997,90.

Os números sorteados foram: 39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais da emissora e da Caixa no YouTube e Facebook.

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

