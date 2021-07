Confira o que abre e fecha no feriado desta sexta-feira em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No feriado de 9 de julho, comemorado nesta sexta-feira (9), alguns serviços não vão funcionar normalmente na cidade de São Paulo. Bancos, Poupatempo e Procon, por exemplo, não abrem. Já alguns órgãos funcionam de forma restrita.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) confirmou que as agências bancárias não atenderão no feriado da Revolução Constitucionalista. As áreas de autoatendimento, contudo, ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.), e carnês com vencimento em 9 de julho poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, segunda-feira (12).

Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

A Enel, empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, informa que os pontos na cidade de São Paulo estarão fechados no feriado do dia 9 de julho e as lojas retomam a atividade normalmente na segunda-feira (12). Já a Sabesp informa que desde o início da quarentena, as suas agências comerciais em todo o Estado permanecem fechadas devido à pandemia da Covid-19.

Rodízio É preciso se atentar ao novo horário do rodízio noturno que será implementado a partir desta sexta (9). Carros com placa final 9 e 0 não poderão circular das 23h de sexta-feira às 5h de sábado.

A ideia é diminuir a circulação de pessoas no horário noturno em função da pandemia. O rodízio municipal tradicional para carros das 7h às 10h e das 17h às 20h está suspenso. Já para caminhões o rodízio só vai estar suspenso neste feriado.

Estradas A CCR AutoBAn e ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) que opera o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga o interior e capital, espera que aproximadamente 640 mil veículos trafeguem na rodovia no período de quatro dias: de quinta-feira (8) a domingo (11). Ainda de acordo com a AutoBAn os horários de maior movimento são quinta-feira (8) das 15 às 20 horas, sexta-feira (9) das 8 às 13 horas e domingo (11) das 15 às 21h.

A Concessionária Tamoios, por sua vez, realizará nesta quinta-feira (8), uma operação especial visando o feriado. Caso haja aumento de fluxo no sentido litoral na saída para o feriado, a operação descida será montada no trecho de serra, liberando duas pistas sentido litoral e uma pista sentido São José dos Campos. Para atender ao movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. Já o período de pico na rodovia acontece de quinta (8) das 14h às 22h, sexta-feira (9) das 06h às 14h na ida e domingo (11) das 12h às 22h e segunda-feira (12) das 06h às 14h, na volta.

Questionada sobre o aumento de fluxo nas rodovias Imigrantes e Anchieta que ligam a capital paulista até o litoral sul, a concessionária Ecovias informou que não tem divulgado previsões de tráfego para os feriados no período de pandemia.

A empresa informa ainda que estará com sua estrutura preparada para qualquer aumento na movimentação de veículos podendo acionar recursos extras e adotar outras medidas operacionais caso seja necessário, mas reforça a importância de evitar aglomerações, manter o distanciamento social e usar máscara sempre que sair de casa, principalmente se houver mais pessoas ao redor.