Confira o que abre e fecha em São Paulo no feriado do Dia do Trabalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No feriado do Dia do Trabalho os serviços públicos municipais e estaduais de São Paulo funcionarão com horário de atendimento diferente.

O transporte público, por exemplo, terá programação especial. As unidades de saúde vão funcionar e estarão disponíveis para vacinação.

As ciclofaixas de lazer funcionarão das 7h às 16h.

Confira o abre e fecha dos serviços na capital paulista.

SAÚDE

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h; AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h; Hospitais Municipais (HMs) 24h; Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h; Prontos-socorros Municipais (PSMs) 24h; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h; Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 24h; Laboratório de Emergência Toxicológica (LET); Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue); Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

SERVIÇOS ESTADUAIS

Na segunda, os hospitais estaduais mantêm funcionamento normal para atendimento a urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não vão funcionar neste feriado.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa também não terão expediente na segunda.

RODÍZIO

O rodízio municipal de veículos não vigora na segunda, assim como as demais restrições existentes na capital. As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

TRANSPORTE PÚBLICO

ÔNIBUS

A SPTrans informa que no dia 1° de maio, feriado do Dia do Trabalho, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto no Terminal Santo Amaro, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h. Já os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados.

RECARGA DO BILHETE ÚNICO

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

OPERAÇÃO DOS ÔNIBUS

A frota do sistema de transporte público municipal no dia 1º de maio será correspondente aos sábados, com cerca de 6.500 ônibus em circulação.

METRÔ

No Metrô, a operação das linhas 1-azul, 2-verde e 15-prata irá funcionar normalmente, com frota de final de semana. Na segunda, as linhas do Metrô terão oferta de trens programada para atender à demanda de eventos no Vale do Anhangabaú e em outros pontos da capital. As linhas contarão com frota reforçada e trens reserva.

CPTM

A operação das cinco linhas de trens na segunda será igual à de um domingo. No sábado (29) e no domingo (30), a programação prevista será mantida, com intervalos programados para os fins de semana.

Vale lembrar que o intervalo médio aos sábados após às 21h, domingos e feriados é de até 35 minutos para obras de melhorias e modernização nas linhas CPTM para tornar as viagens mais seguras, rápidas e confortáveis. Os passageiros são informados sobre eventuais alterações na operação por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

EMTU

Os ônibus da EMTU, que circulam em cinco regiões metropolitanas paulistas, funcionarão com programação horária de domingos na segunda. No sábado e domingo, os serviços operam com a programação normal dos fins de semana. Horários e itinerários estão disponíveis no site e no app da EMTU.

BICICLETAS

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no metrô, na CPTM e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes ao das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bicicleta no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na segunda. As unidades voltam a funcionar normalmente na terça (2). O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que é grátis e deve ser solicitado pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado "P", que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre os 260 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais.

FEIRAS LIVRES

As feiras funcionarão normalmente.

MERCADOS E SACOLÕES

Central de Abastecimento Leste

7h às 15h

Central de Abast. Pátio Pari

4h às 18h

Mercados Guaianases, Ipiranga, Lapa, Penha, Pinheiros, São Miguel, Sapopemba, Tucuruvi

Fechados

Mercado Pirituba

7h às 18h

Mercado Teotônio Vilela

8h às 14h

Mercado Vila Formosa

8h às 13h

Sacolão Avanhandava

7h às 17h

Sacolão Bela Vista

8h às 14h

Sacolão Brigadeiro

8h às 14h

Sacolão Butantã

7h às 13h30

Sacolão Cid. Tiradentes

8h às 15h

Sacolão City Jaragua

8h às 19h

Sacolão Cohab Adventista

8h às 14h20

Sacolão da Lapa

8h às 17h

Sacolão Estrada do Sabão

7h às 14h

Sacolão Freguesia do Ó

7h às 15h

Sacolão Jaguaré

7h às 13h

Sacolão Jaraguá

8h às 18h

Sacolão João Moura

7h às 16h

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estarão abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Não funcionarão durante o feriado: Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

BOM PRATO

Neste feriado, mais dez restaurantes da rede estadual estarão abertos. Eles se juntam a 21 unidades que passaram a funcionar aos fins de semana e feriados, totalizando 31 restaurantes funcionando ininterruptamente no estado.

Capital: 25 de Março, Campos Elíseos (Rua Mauá, 66 e Praça da República), Brás, Guaianases, Itaquera, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão, Santana, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. Juntas, as unidades servem cerca de 30 mil refeições por dia.

PASSEIOS

Programa Ruas Abertas

O Programa Ruas Abertas, na Avenida Paulista, será suspenso. A via estará livre para circulação de veículos normalmente.

PARQUES

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

PLANETÁRIO DO CARMO

O Planetário do Carmo estará aberto das 12h às 17h e contará com uma programação especial durante o fim de semana e o feriado:

Sábado (29)

13h às 14h: Sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: Visita guiada

15h às 16h: Sessão de Planetário "Hoje no Céu"

17h às 18h: Sessão de Planetário "A Escuridão da Noite"

Domingo (30)

13h às 14h: Sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: Visita guiada pelo Planetário do Carmo

15h às 16h: Sessão de Planetário "Hoje no Céu"

17h às 18h: Sessão de Planetário: "Janela para o Universo"

Segunda-feira (1º)

13h às 14h: Sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

13h40 às 15h: Oficina "Relógio Solar"

15h às 16h: Sessão de Planetário: "Janela para o Universo"

17h às 18h: Sessão de Planetário "A Escuridão da Noite"

MINHOCÃO

O Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, que estará aberto das 7h às 21h45. O local dispõe de tapetes de ioga, barras de street para patins e skate, tabuleiros de xadrez, bancos e espreguiçadeiras.

Todo o movimento será monitorado por segurança terceirizada, com controle de acesso nas alças do Elevado. O espaço também oferece banheiros químicos, lixeiras, serviço de limpeza, monitores, sinalização, brigadistas e ambulância para atendimento médico.