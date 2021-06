Confira as novas datas de vacinação em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo antecipou em 30 dias a vacinação contra a Covid-19 de todos os adultos do estado. Segundo a nova previsão, todas as pessoas com mais de 18 anos poderão receber a primeira dose da vacina até 15 de setembro.

O calendário é baseado nas entregas de vacinas do Ministério da Saúde. Isso significa, que para que seja cumprido, o governo federal precisa entregar ao estado as remessas dos imunizantes dentro do prazo.

Até agora, 12,86% da população paulista já tomou as duas doses da vacina.

Veja quem já pode se vacinar e as próximas datas:

- 50 a 59 anos: 16 a 22 de junho

- 43 a 49 anos: 23 a 29 de junho

- 40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

- 35 a 39 anos: 15 a 29 de julho

- 30 a 34 anos: 30 de julho a 15 de agosto

- 25 a 29 anos: 16 a 31 de agosto

- 18 a 24 anos: 1 a 15 de setembro

Quem já pode se vacinar:

- Pessoas com mais de 60 anos

- Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente (BPC) (acima de 18 anos)

- Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos)

- Metroviários e ferroviários (operadores de trem de todas as idades; outros trabalhadores com 47 anos ou mais)

- Motoristas e cobradores de ônibus

- Trabalhadores portuários e aeroportuários, aeroviários e aeronautas

- Profissionais da saúde autônomos (a partir de 30 anos)

- Transplantados imunossuprimidos, pacientes renais em diálise e pessoas com síndrome de Down (18 a 59 anos)

- Profissionais de segurança pública e administração penitenciária

- Trabalhadores da saúde que atuam na linha da frente da Covid-19, indígenas e quilombolas

- Profissionais da educação