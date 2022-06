Confira interdições e desvios no trânsito neste domingo (19), na Parada LGBT+

- Rua do Arouche após Largo do Arouche;

Interdições entre a praça Oswaldo Cruz e a rua da Consolação, em ambos os sentidos, começam às 8h, antes do início do evento. As transposições, pela avenida Brigadeiro Luís Antônio, rua Teixeira da Silva e rua Carlos Sampaio/rua Maria Figueiredo, permanecerão liberadas, enquanto houver segurança viária.

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - A 26ª Parada do Orgulho LGBT+ acontece neste domingo (19) na região central da capital paulista, com interdições e desvios aos quais os motoristas devem ficar atentos.

