Confira alimentos e utensílios que podem estragar sua airfryer

Versátil, a airfryer virou uma febre na cozinha e é usada para fritar, assar e gratinar uma grande quantidade de alimentos. Mas algumas formas de uso ou tipos de alimentos podem acabar danificando o aparelho.

Confira alguns itens que não devem ser usados por causar danos na sua airfryer:

Alimentos com molho: Evite colocar alimentos com coberturas pegajosas, como molhos espessos ou marinadas, diretamente na cesta da airfryer. Eles podem respingar e grudar na cesta, tornando a limpeza mais difícil.

Alimentos muito grandes: Se um alimento for muito grande para caber adequadamente na cesta da airfryer, é melhor dividir em pedaços menores para garantir o cozimento uniforme. Além disso, evite cozinhar alimentos inteiros com casca, como batatas, pois a pressão interna pode fazer com que eles explodam.

Plásticos também não são aconselhados pois podem derreter, danificar o airfryer e também contaminar a comida.

As assadeiras de vidro devem ser de material temperado para suportar a temperatura alta. O uso de assadeiras também reduz a circulação de ar no alimento, podendo fazer com que o alimento perca a crocância, mas permitem o cozimento uniforme de alimentos como bolos.

Cuidados

É importante verificar o manual de instruções da sua airfryer para obter orientações específicas do fabricante sobre o uso adequado do aparelho.