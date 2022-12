Confira 5 recordes inusitados do Guiness Book 2022

Um americano entrou para o livro dos recordes por ser o mais rápido do mundo a encontrar e organizar as letras do alfabeto em uma lata de sopa de letrinhas, ele demorou apenas 2 minutos e 8 segundos.

Um gato que mede 47,8cm de altura foi reconhecido como maior felino doméstico do mundo. O bichano vive com o tutor em Michigan, nos EUA.

O brasileiro Daniel Sbruzzi de 75 anos entrou para o livro dos recordes como a pessoa que mais assistiu Copas do Mundo presencialmente. Morador de Taubaté, ele é dentista e perdeu apenas um torneio nos últimos 44 anos, o da Espanha em 1982. Sua primeira Copa do Mundo foi na Argentina em 1978, aos 30 anos.

Criado em 1955 o Guiness World Records registra performances humanas incomuns. Também conhecido como Livro dos Recordes, em 2022 o Guiness registrou novos recordes como maior gato do mundo, gêmeas idênticas mais diferentes e a pessoa que mais assistiu a Copas do Mundo, confira a lista:

