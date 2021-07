Concurso de redação prepara estudantes para o Enem; veja como participar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes do Ensino Médio de escolas públicas de todo o país podem se inscrever no 46º Concurso de Redação, maior competição do gênero em redações corrigidas. Nesta edição, além do vencedor nacional, uma redação-destaque de cada Estado e do Distrito Federal serão reconhecidas, além de premiações diversas para escolas, professores e alunos.

Promovido pelo Instituto Aipi, mantido pela International Paper do Brasil, em parceria com o negócio de impacto social Redação Online, o concurso tem inscrições gratuitas até 19 de setembro pelo site concursoaipi.redacaonline.com.br. Em 2020, a ação contou com a participação de 33 mil alunos.

A competição contribui para a adequada preparação de milhares de alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os critérios de correção estão de acordo com os estabelecidos pelo exame.

Neste ano, o tema da redação se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU): “Como os livros podem contribuir para a educação no Brasil e serem agentes transformadores no ensino e na sociedade?".

Videoaulas específicas de escrita, voltada à redação do Enem, são oferecidas pelo concurso. Para Mariana Claudio, gerente executiva do Instituto Aipi, a iniciativa reforça a importância de fortalecer nos estudantes a capacidade de análise crítica.

“A parceria com o Redação Online amplia nossa capacidade de alcance, além de trazer ao concurso o diferencial de preparação de alunos e professores, indo muito além apenas de um concurso”, afirma.

Os 100 primeiros alunos colocados receberão um plano de aulas online durante 12 meses na plataforma, as três instituições com maior número de estudantes cadastrados ganharão, cada uma, 10 caixas de papel da International Paper e livros educativos até o valor de R$ 5.000.

Os 20 professores que tiverem a maior quantidade de alunos inscritos receberão treinamento para correção de redação no modelo Enem e um vale-compra cada no valor de R$ 300 para aquisição de livros e materiais escolares.

Ao final do processo, os três estudantes com melhor classificação serão convidados a participar de uma banca online para expor suas referências, intenções e perspectivas diante do tema.

Após essa etapa, será selecionado o grande vencedor nacional. O primeiro colocado ganhará R$ 1.500; o segundo, R$ 1.000; e o terceiro, R$ 500 –os três receberão vales-compra para a aquisição de livros e materiais escolares.

Ainda como forma de incentivo, os vinte e sete autores mais bem colocados, sendo um por Estado, irão receber vales-compra fornecidos pelo Instituto Aipi para a aquisição de livros e materiais escolares.

Os resultados serão divulgados no dia 21 de outubro no site do concurso.