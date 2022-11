Concessionária não aceita acordo com Promotoria por falhas nas linhas 8 e 9 de trem em SP

Diante do volume de reclamações, no último dia 18 de outubro, o Ministério Público estadual deu prazo de dez dias para que a concessionária assinasse um TAC. Sem resposta, o prazo foi prorrogado.

A ViaMobilidade assumiu o controle dos trens das linhas 8 e 9 no fim de janeiro e, desde então, tem sido alvo de críticas por sucessivas falhas no atendimento à população.

