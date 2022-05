Concessionária de trens de SP é multada em R$ 3,6 milhões após falhas em série

A ViaMobilidade assumiu as linhas 9-esmeralda e 8-diamante em 27 de janeiro. Desde o início da concessão, as linhas apresentam uma série de falhas, com interrupção na circulação de trens e até mesmo o choque de uma das composições com barreira de contenção na estação Júlio Prestes (região central).

"A STM é responsável pelo monitoramento e acompanhamento de todas as concessões feitas pela pasta. Os trabalhos são feitos pela Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões, que exige a qualidade nos serviços prestados de acordo com os contratos vigentes", diz o órgão em nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Transportes Metropolitanos voltou a multar a ViaMobilidade, concessionária das linhas de trens 8-Diamante e 9-Esmeralda, de São Paulo, em R$ 3,6 milhões por falhas como abertura de portas do lado contrário à plataforma, desrespeito à sinalização de via e questões contratuais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.