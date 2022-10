Concessionária de motos é alvo de arrastão na zona sul de SP

As imagens mostram que alguns suspeitos não conseguiram ligar os veículos e empurraram as motos para fora.

Segundo os registros, dois homens com tocas de moletom cobrindo a cabeça entraram primeiro na loja por uma fresta aberta no portão. Lá dentro, acionaram o dispositivo de abertura do estabelecimento, permitindo a entrada do restante do grupo.

Duas câmeras de monitoramento registraram o momento no qual os criminosos arrombam o portão de acesso e entram no estabelecimento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de criminosos saqueou uma concessionária de motos no início da madrugada deste sábado (15) na região do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. A polícia prendeu quatro pessoas de 18 anos e apreendeu nove adolescentes que participaram da ação.

