Compartimento abre durante voo e bagagens caem para fora de avião

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros de um avião na Rússia perderam parte das bagagens e tomaram um susto após o hangar (galpão de carga) da aeronave abrir no meio de uma viagem. Por conta da abertura do compartimento, um homem quase foi puxado para fora do avião.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (9), quando o compartimento, uma espécie de porta voltada para carga, da aeronave modelo Antonov An-26 da companhia aérea russa IrAero, abriu repentinamente.

O avião, que levava 25 passageiros, tinha decolado do aeroporto de Magan, na região de Yakutia, área mais fria do país, e seguia para a cidade de Magadan quando o incidente ocorreu.

A abertura da escotilha, localizada na parte de trás da aeronave, levou parte das bagagens dos passageiros e fez com que a cortina que separava as poltronas do fundo da aeronave ficassem voando.

Segundo o jornal russo 112 news, a temperatura do lado de fora da aeronave era de -41ºC no momento do incidente.

"Um homem sentado na parte traseira do avião quase foi puxado. Ele tinha acabado de soltar o cinto de segurança", afirmou uma testemunha citada pelo jornal.

O piloto fez um pouso de emergência e a aeronave voltou para o aeroporto de Magan em "poucos minutos".

A falha na aeronave ainda não foi identificada, mas segundo o site Life.ru, a aeronave tinha 43 anos de fabricação e poderia ser usada para aviação civil ou para transporte de carga.