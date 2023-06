Como funciona a demarcação de terras indígenas?

Grupo de trabalho da Funai faz estudo de identificação e apresenta para a presidência do órgão, que deve aprovar o relatório e publicar versão resumida no Diário Oficial da União e do Estado.

A Constituição não prevê indenização para quem invade a área após a homologação presidencial. No entanto, especialistas apontam que, se o projeto de lei (PL) 490/2007, que estabelece o chamado marco temporal, for sancionado, é possível que esse processo administrativo seja modificado.

Já o pequeno produtor, classificado assim pela reforma agrária, deve ser contemplado com indenização pelas benfeitorias e com reassentamento pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

O Ministério da Justiça, então, tem 30 dias para publicar uma portaria especificando os limites da terra indígena. A partir dessa portaria, a Funai instala placas no território com alertas de que o local é habitado por povos indígenas.

"Qualquer um, seja um fazendeiro ou uma empresa, pode contestar os estudos da Funai com documentos, laudos e perícias. A Funai deve responder essas contestações antes de enviá-las para o Ministério da Justiça", afirma a advogada Juliana de Paula Batista, do ISA (Instituto Socioambiental).

Desde a abertura do processo e até 90 dias depois da publicação pela presidência da Funai, fica aberto o prazo para que pessoas físicas ou jurídicas se manifestem sobre a demarcação, para pleitear indenização ou apontar problemas no relatório, por exemplo.

O órgão, então, publica o relatório no Diário Oficial da União e do Estado onde a área está localizada. A Funai também informa a prefeitura daquela região sobre o processo em andamento.

Até então o estudo de identificação e delimitação do terreno era conduzido por um grupo de trabalho sob responsabilidade da Funai, do qual fazem parte profissionais de diversas áreas, como engenheiro ambiental e agrônomo.

O órgão, porém, perdeu a atribuição da demarcação de terras com a aprovação da chamada MP da Esplanada pelo Congresso Nacional. A medida que reestrutura o governo passou a competência pela demarcação, que estava com o Ministério dos Povos Indígenas -ao qual a Funai está vinculada-, para o Ministério da Justiça. Ainda não se sabe como a mudança se dará na prática na nova pasta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) lida, atualmente, com quase 480 pedidos de povos indígenas para que a União reconheça as terras como suas.

