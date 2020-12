Como aproveitar as sobras da ceia de Natal

Para quem está com a geladeira abarrotada de sobras de peru, tênder e bacalhau - ou se você é daqueles que preparam o pernil já pensando nas sobras para o sanduíche do dia seguinte -, eis uma seleção de receitas e truques dapara dar nova roupagem aos assados de Natal.

Assim você aproveita hoje o que sobrou do jantar de ontem - e sem cansar o apetite. Fica o combinado: não vale jogar comida no lixo, certo?

Carpaccio de abacaxi, tender e gorgonzola

Essa combinação é uma boa alternativa para aproveitar as sobras de tênder do Natal. Com o frescor do abacaxi e a personalidade do gorgonzola, o presunto ganha um novo atrativo no pós-natal.

Ingredientes

(4 porções)

1 abacaxi médio descascado

2 xícaras (chá) de sobras de tênder cortadas em tiras

100g de queijo gorgonzola

Sementes de romã para decorar

Preparo

1. Coloque o abacaxi no freezer por 2h para facilitar o corte.

2. Retire do freezer e, com uma faca afiada, corte fatias muito finas.

3. Acomode as fatias de abacaxi no fundo do prato. Espalhe por cima as tirinhas do tender e esfarele o gorgonzola para arrematar.

4. Finalize com as sementes de romã. Sirva frio.

Club sandwich

Sanduíche de dois andares mais famoso do mundo - e pode ser feito tanto com frango (o mais famoso) quanto com peito do peru desfiado. Alface, tomate, bacon torrado e muita maionese complementam o sanduba. Fica delicioso!

Ingredientes

(1 porção)

3 fatias de pão de forma branco sem casca

1 colher (sopa) de maionese

2 folhas de alface romana

4 fatias finas de tomate

4 fatias de bacon tostado

100g de frango desfiado

4 palitos para sanduíche

Preparo

1. Toste o pão no forno, sem deixar dourar, apenas para firmar. Tire do forno, passe maionese nas três fatias (de um lado apenas).

2. Monte colocando uma folha de alface, duas fatias de tomate, duas de bacon e metade do frango ou peru sobre uma fatia de pão. Cubra com a segunda fatia de pão. Faça outra camada de recheio igual. Cubra com o último pedaço de pão. Corte ao meio, em formato triangular, e espete um palito para servir.

Penne com bacalhau

Essa receita pode ser feita do zero, mas, como leva bacalhau desfiado, pode muito bem ser preparada com o pescado assado que sobrou da ceia - e fica uma delícia.

Ingredientes

(2 porções)

200g de bacalhau desfiado

20 ml de azeite

Dois dentes de alho

1 abobrinha italiana cortada à julienne

100g de tomate-cereja sem pele

10 azeitonas pretas sem semente

Alcaparras a gosto

150g de penne

Preparo

1. Aqueça, em uma frigideira, o azeite e o alho. Dois minutos depois, junte a abobrinha, refogue por dois minutos. Adicione as azeitonas e as alcaparras.

2. Cozinhe a massa em 3 litros de água. Escorra quando estiver "al dente" e adicione à frigideira com a abobrinha. Aumente o fogo, junte o tomate e as sobras de bacalhau desfiado.

3. Adicione um fio de azeite e salteie bem a massa. Sirva imediatamente.

Biryani de vitela

Biryani é um clássico indiano e paquistanês à base de arroz e carne. Nessa receita, sobras de arroz de lentilhas e vitela estrelam o prato.

Ingredientes

(6 porções)

3 xícaras (chá) das sobras de arroz basmati com lentilhas

3 xícaras (chá) das sobras de vitela

2 colheres (sopa) de manteiga

4 colheres (sopa) de uvas passas pretas

4 colheres (sopa) de amêndoas sem pele, fatiadas e tostadas

1 colher (sopa) de garam masala

3 dentes de alho

1/2 colher (sopa) de gengibre picadinho

1 colher (café) de cúrcuma

200 ml de leite

Sal

Preparo

1. Faça uma pasta com o alho e o gengibre em um pilão.

2. Aqueça a manteiga numa frigideira, junte a pasta de alho, as passas, as amêndoas, a cúrcuma e o garam masala e refogue.

3. Acrescente a vitela desfiada e refogue. Junte o leite e desligue ao levantar fervura. Acerte o sal.

4. Unte um refratário com manteiga, espalhe metade da vitela e cubra com o arroz. Finalize com a vitela restante.

5. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno (160°C) por 20 min. Misture levemente e sirva.

Sanduíche de pernil

Um grande clássico dos dias que sucedem ao Natal. Desfie a carne e experimente um molho novo. Você não vai nem lembrar que comeu pernil na noite passada.

Ingredientes

(12 porções)

2 cebolas roxas fatiadas fininhas

Sal e pimenta calabresa a gosto

3 colheres (sopa) vinagre de vinho tinto

1 colher (sopa) de mostarda dijon

Folhinhas de tomilho

100 ml de azeite

1 dente de alho inteiro, sem pele, espetado em um palito.

1 folha de louro

1 pimentão amarelo sem pele, em tirinhas

1 cenoura em tirinhas finas

2 colheres (sopa) de folhas de coentro (ou salsinha)

4 tomates sem sementes, em tiras

Sobras de pernil desfiado

12 pães franceses frescos

Folhas de alface romana rasgadas

Preparo

1. Coloque a cebola de molho em bastante água com gelo e gotas de vinagre por 1 hora.

2. Ponha o sal e o vinagre numa vasilha, junte a mostarda, a pimenta e o tomilho e misture. Despeje o azeite em fio contínuo e com um garfo ou batedor de arame bata para emulsionar.

3. Escorra a cebola e junte ao molho com o alho, o louro, o pimentão, a cenoura, o coentro e o tomate. Deixe tomar gosto na geladeira.

4. Retire o alho e o louro do molho para montar o sanduíche.

5. Tempere o pernil com o molho, coloque as folhas de alface e recheie os pães.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.