Comitê investiga relato de ataque de tubarões a surfista em Olinda (PE)

Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso em Pernambuco, foram notificadas 74 ocorrências envolvendo ataques de tubarão, sendo 64 no continente e outras 10 na ilha de Fernando de Noronha, de acordo com o Cemit.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o surfista sendo socorrido por banhistas que estavam no local. Também é possível acompanhar o momento em que ele recebe cuidados do Samu.

Uma viatura de resgate e um bote inflável de salvamento com guarda-vidas do Corpo de Bombeiros foram enviados para a ocorrência por volta das 16h30, mas o homem já havia sido retirado do mar por populares e socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

