Comissão investiga 450 denúncias de irregularidades na eleição do conselho tutelar de SP

A capital reúne 52 conselhos distribuídos pela cidade, cada um com cinco membros. As unidades têm horário de atendimento das 8h às 17h em dias úteis e plantões a distância nos fins de semana e feriados.

Os conselhos tutelares foram criados há mais de três décadas, quando instituído o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O artigo 131 do código prevê que os conselhos são órgãos autônomos com a função de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes.

Entre as centenas de denúncias, há suspeitas de fraudes como boca de urna, abuso do poder econômico, transporte de eleitores até o local de votação e formação de chapa durante a campanha, entre 21 de agosto e 29 de setembro.

Os eleitos tomam posse no dia 10 de janeiro do ano que vem.

A comissão é composta por nove pessoas oriundas da pasta, da Câmara Municipal de São Paulo, do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de membros da sociedade civil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comissão eleitoral do Conselho Tutelar investiga cerca de 450 denúncias de supostas irregularidades na eleição deste ano, realizada no domingo (1º), em São Paulo.

