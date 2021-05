Comissão de Esporte, Saúde e Bem-Estar da OAB-AM tem novo presidente

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM) nomeou, por meio da Portaria nº 033/2021, o advogado Marcelo Amil como presidente da Comissão de Esporte, Saúde e Bem-Estar. Devido a pandemia da Covid-19, a cerimônia aconteceu de forma restrita na sede da entidade, na Zona Centro-Sul de Manaus. Amil recebeu das mãos da presidente da OAB-AM, Grace Benayon, o certificado de nomeação.

A comissão, constituída em abril deste ano, será responsável por promover as modalidades de esporte, o bem-estar e a qualidade de vida para a Ordem e a sociedade. A equipe também vai contar com a atuação dos advogados Hudson Luiz França Mancilha, no cargo de vice-presidente, e dos membros Francisco Lucivan Mendonça de Araújo, Maurílio Sérgio Ferreira da Costa Filho e Renata Maciel Seabra.

Em sua primeira atuação, Amil participou nesta quinta-feira (13) de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), onde debateu com outros representantes de federações, associações e entidades ligadas ao esporte a recriação da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e ressaltou a importância e a necessidade de se criar uma Lei de Incentivo ao Esporte no Amazonas.

Amil ressaltou que tem como objetivo contribuir e lutar pela restauração das secretarias municipal e estadual de esportes.

“O esporte hoje é um departamento da Secretaria de Educação e infelizmente temos uma demonstração que não há uma política desportiva para a população do Amazonas, o que, lamentavelmente, é um reflexo do que há no Brasil", disse Amil que ressaltou que a Comissão da OAB-AM pretende fomentar discussões até restabelecer o status do esporte como política de estado.