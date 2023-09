Comissão da Câmara adia votação de relatório contra casamento de pessoas do mesmo sexo

"Homem com homem não procria, mulher com mulher não procria, essa é a nossa constituição, nós não temos nada contra direitos, não temos nada", reforçou.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados adiou nesta terça-feira (19) a votação de uma proposta que proíbe o reconhecimento do casamento civil de pessoas do mesmo sexo.

