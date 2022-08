Comida cara impulsiona marmita entre trabalhadores

Em junho, a inflação no país cresceu 0,67% e chegou a 11,89% no acumulado de 12 meses. A alta foi influenciada pelo preço dos alimentos para consumo fora do domicílio, que subiu 1,26%.

Do total, 65% afirmam que têm o costume de levar quentinhas para o serviço, enquanto 17% comem em restaurantes com prato feito e 15% que compram refeição por quilo.

