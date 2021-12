Comeu demais? Confira 5 dicas para se livrar do desconforto após exagerar na ceia

O excesso de comida e bebida pode fazer mal, e não é fácil resistir aos diversos pratos no momento da confraternização natalina. A comida traz à tona memórias afetivas e durante as festas, os alimentos consumidos em excesso podem causar azia, enjoo e até refluxo no dia seguinte. Saiba como evitar essa sensação de desconforto e aproveitar a fartura natalina. 1. Coma melhor: é ideal voltar para a alimentação mais leve o mais rápido possível. Coma frutas, cereais, ovos, legumes e carnes magras até que os sintomas diminuam. 2. Fracione as refeições: Comer em quantidades menores em intervalos de tempo mais curtos ajuda a aumentar a saciedade e diminuir o consumo em excesso. 3. Beba água: A água elimina os inchaços causados pela retenção de líquido e pelo excesso de sal dos alimentos salgados. 4. Coma fibras: Elas reduzem a absorção de açúcar e gordura, além de regular o intestino. 5. Faça uma caminhada: Uma caminhada de apenas 15 minutos ajuda na digestão, reduzindos desconfortos como inchaços e gases

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.