Comércio poderá abrir das 6h às 20h a partir de sábado em SP

Escalonamento do horário de entrada e saída de atividades do comércio, serviços e indústrias

Toque de recolher entre as 20h e as 5h

Atendimento presencial entre as 6h e as 20h

Atendimento presencial entre as 6h e as 20h

Atendimento local entre as 6h e as 20h

Consumo local entre as 6h e as 20h

Os parques não tiveram alteração no horário de funcionamento, e podem abrir as portas das 6h às 18h.

Apesar de ampliar o horário de funcionamento dos estabelecimentos, todas as outras medidas continuam valendo, incluindo o limite de receber até 25% de pessoas e o respeito a todo os protocolos sanitários, que incluem a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. O toque de recolher continua em vigor das 20h às 5h e a recomendação para trabalhadores de atividades administrativas é a de continuar realizando o teletrabalho.

Com isso, esses estabelecimentos poderão abrir as portas durante 14 horas, seis horas a mais do que o horário anterior e que deve vigorar até esta sexta-feira (30) das 11h às 19h.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a prorrogação da fase de transição em uma semana, anunciada na tarde desta quarta-feira (28) pelo governo João Doria (PSDB), estabelecimentos comerciais e de serviços poderão operar das 6h às 20h a partir do próximo sábado (1º). A medida vale até o dia 9, um domingo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.