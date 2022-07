Comerciantes da 25 de março falam em desespero após incêndio

De acordo com Nelson Tranquez, da Câmara de Dirigentes Lojistas do bairro Bom Retiro, a semana anterior teve alta nas vendas por causa dos turistas atraídos pela Bienal do Livro, e na seguinte começam os preparativos para o lançamento da coleção de primavera e verão no vestuário. Mas nesta semana em que a 25 sofre os efeitos do fogo, já era esperado um fluxo de visitantes menor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.