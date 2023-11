Comerciante saqueada na 'cracolândia' critica governo: 'só quem vive sabe'

A região teve, segundo a secretaria, um aumento do efetivo na área - "com mais 120 PMs atuando na Operação Impacto-Centro, que também cobre a Cracolândia, além de mais de 1,5 mil vagas pela Atividade Delegada. A Polícia Civil desenvolve ações de inteligência e policiamento especializado visando à identificação de traficantes."

Em relação ao furto da loja, a secretaria disse que a Polícia Civil "está realizando diligências no local para colher subsídios que auxiliem no registro e identificação dos envolvidos." Até o momento, a pasta informou que não foi localizado o boletim de ocorrência.

A SSP disse que o policiamento na região da Santa Ifigênia "segue reforçado desde quarta-feira (1º) a noite." A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo, mas foi informada que "questionamentos a respeito das políticas de segurança pública devem ser encaminhadas à Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo (SSP)."

"Não quero mais São Paulo. O medo é constante para levar criança na escola, para trabalhar, não tenho com quem contar. Assim que acabarem as aulas, em dezembro, vou embora. Lá, pretendo tocar outra coisa", disse.

A comerciante vive com a filha em São Paulo. A renda na loja ajudava a pagar o aluguel do imóvel em que vive. "A loja era meu ganha pão, o sustento da minha filha. Ela a forma de eu pagar o aluguel da casa para sobreviver."

Ela conta que na quarta-feira (1) recebeu uma ligação dos vizinhos para avisar sobre o saque. "Me ligaram e eu pedi ajuda, jogaram pedra, ameaçaram que estavam com armas. Eu disse que não tinha dinheiro pra consertar."

"Ela disse que gostaria que os governos estadual e municipal planejassem uma política de segurança pública eficiente para o centro de São Paulo. "Tarcísio [de Freitas, do Republicanos] fala que diminuiu [número de furto e roubo], o prefeito [Ricardo Nunes, do MDB] também, mas só quem está lá e sente na pele, sabe. Eles não sabem. Só queria que fizessem alguma coisa pela segurança", disse ela.

Ângela disse que teve um prejuízo de R$ 80 mil após a loja de equipamentos eletrônicos ter sido saqueada por frequentadores da 'cracolândia'. Um grupo de pessoas arrombou a porta do comércio e atirou pedras no estabelecimento, segundo ela.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comerciante Ângela Aparecida Alves de Oliveira, 44, cobrou políticas públicas no centro de São Paulo das administrações do estado e do município. Ela teve a loja de equipamentos eletrônicos, localizada na rua Santa Ifigênia, saqueada por frequentadores da região da 'cracolândia' na quarta-feira (1º).

