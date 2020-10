Começa o Fliaraxá, com Mia Couto, Conceição Evaristo, Ailton Krenak e outros

Começa nesta quarta, 28, e vai até o domingo, 1º, o Fliaraxá. Em sua 9ª edição, e com realização virtual este ano, ele vai reunir nomes como Valter Hugo Mãe, Mia Couto, Milton Hatoum, Ignácio de Loyola Brandão, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Ailton Krenak, José Luis Peixoto, Gonçalo M. Tavares, José Eduardo Agualusa, Marina Colasanti e muitos outros.

A curadoria é de Afonso Borges, Sérgio Abranches, Heloísa Starling e Tom Faria. Leo Cunha é o responsável pela programação infantil, que recebe, nas manhãs, nomes como Tino Freitas, Rosana Rios, Daniel Munduruku, José Santos, Otávio Jr. e Paula Pimenta.

Os debates da programação principal começam às 16h (no sábado, às 14h15) e seguem até a noite. No dia da abertura, destaque para Monja Coen, que vai falar sobre paciência às 19h. Na sequência, às 20h, Antonio Fagundes, que interpretou um editor de livros em novela da Globo e é a personalidade literária desta edição do evento, conversa com Valter Hugo Mãe.

No domingo, às 18h, destaque para o painel O Futuro das Almas e do Planeta, com o moçambicano Mia Couto e o indígena Ailton Krenak.

Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Agualusa e Conceição Evaristo são homenageados ou patronos.

A transmissão será feita pelo YouTube, Facebook e pelo site do Fliaraxá

Confira a programação principal do Fliaraxá 2020

Quarta, 28

16h - Literatura conectando pessoas, com Pedro Pacífico, Winnie Bueno e Mell Ferraz e moderação de Afonso Borges

18h - Abertura Oficial: Arte e cultura no Brasil em tempos de pandemia, com Danilo Miranda e Afonso Borges

18h30 - Não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Depoimentos de Victor Lopes e Pasquale Cipro Neto

19h - Paciência: Um dia de cada vez, com Monja Coen e moderação de Afonso Borges

20h - Antônio Fagundes e Valter Hugo Mãe e moderação de Afonso Borges

Quinta, 29

16h - A língua para contar: histórias de um povo e de um lugar, com Bruno Vieira Amaral, Paulo Scott e Luiz Ruffato e moderação de Tito Couto

17h - Literatura e História, com Lira Neto e Ignácio de Loyola Brandão e moderação de Heloisa Starling

18h - Que gênero é: conto e crônica, com Sérgio Rodrigues, Rodrigo Lacerda e Gonçalo M Tavares e moderação de Luiz Ruffato

19h - Literatura, identidade e pertencimento, com Elisa Lucinda, Olinda Beja e Abdulai Sila e moderação de Tom Farias

20h - Gripe espanhola e pandemia hoje, com Heloisa Starling e Lilia Schwarcz e moderação de Afonso Borges

Sexta, 30

16h - Que gênero é: poesia, com João Luís Barreto Guimarães, Adriana Lisboa e Mbate Pedro e moderação de Afonso Borges

17h - Escrever em língua portuguesa, com Milton Hatoum, Teolinda Gersão e Ronaldo Correia de Brito e moderação de Afonso Borges

18h - Ficção Hoje, com Noemi Jaffe, José Luís Peixoto e Joca Reiners Terron e moderação de Afonso Borges

19h - Filosofia e Literatura, com Onésimo Teotónio de Almeida e Sérgio Abranches e moderação de Afonso Borges

20h - Cultura, crença e preconceito, com Djamila Ribeiro e Afonso Borges

21h - Conversa e transmissão ao vivo do curta Olhos de Carvão, inspirado em conto do livro homônimo de Afonso Borges, com Afonso Borges e Raquel Alvarez

Sábado, 31

16h - Literatura e crítica social, com Germano Almeida e Jeferson Tenório e moderação de Sérgio Abranches

17h - Patrona Clarice Lispector, com Nélida Piñon e Marina Colasanti e moderação de Simone Paulino

18h - Patrono João Cabral Melo Neto, com Antonio Carlos Secchin e Schneider Carpeggiani e moderação de Heloisa Starling

19h - Autor Homenageado: José Eduardo Agualusa, com moderação de Afonso Borges

20h - Autora homenageada: Conceição Evaristo, com moderação de Afonso Borges

Domingo, 1º

16h - Romance Policial, com Santiago Nazarian, Raphael Montes e Eliana Alves Cruz e moderação de Afonso Borges

17h - Entrelinhas da violência: escrever e denunciar, com Ungulani Ba Ka Khosa e Itamar Vieira Júnior e moderação de Tom Farias

18h - O Futuro das almas e do planeta, com Mia Couto e Ailton Krenak e moderação de Afonso Borges

19h - Que gênero é: romance, com Afonso Cruz, Ondjaki e Lucrecia Zappi e moderação de Tito Couto

20h - A mesma língua, novos registros: gênero e identidade, com Tânia Ganho e Yara Monteiro e moderação de Tito Couto

21h - Encerramento