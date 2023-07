Com tempo seco, interior de SP tem alerta para níveis críticos de baixa umidade do ar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas regiões do interior de São Paulo estão com alerta para baixa umidade do ar, com níveis críticos que requerem cuidados para a saúde, e provocam riscos de incêndios e aumentam poluição.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Defesa Civil do estadual, nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto o índice de umidade do ar chegou a 17% nesta quarta-feira (19).

Já na região de São José do Rio Preto, o índice oscilou entre 19% e 20%.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a umidade abaixo de 60% é prejudicial à saúde.

Segundo a otorrinolaringologista Roberta Pilla, em dias de baixa umidade, é preciso beber muita água, mesmo que a pessoa não sinta sede. "A hidratação e fundamental em períodos de clima seco", afirma a médica.

De acordo com o meteorologista Vitor Takao Suganuma, da Defesa Civil estadual, o baixo índice de umidade relativa do ar é uma característica predominante desta época do ano, onde não há entrada de ar úmido em direção ao centro do continente.

"Um dos motivos para não ocorrer essa entrada de umidade se dá por conta das condições climáticas, que atuam sobre o continente e não tem 'força' o suficiente para adentrar até regiões centrais, sendo o extremo noroeste do estado uma delas", afirma, em nota.

"Assim, com essa falta de umidade no ar, e o aumento de incidência solar que é natural em dias que não chove, a umidade relativa do ar tende a cair mesmo no período da tarde".

Os níveis críticos de baixa umidade do ar também foram alertados nesta quarta pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No interior do Tocantins e do Piauí houve registro de apenas 13%.

Previna-se contra o tempo seco

Beba muita água durante o dia, mesmo que não sinta sede Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento Pode-se usar nebulizadores ou inaladores (com o soro fisiológico) para realizar a umidificação e evitar o ressecamento das vias aéreas Umidificadores de ar auxiliam a combater os efeitos do tempo seco em casa e no ambiente de trabalho Tente manter a unidade do ar entre 50-60%, com uso de umidificadores elétricos ou, de forma mais caseira , espalhando panos ou toalhas úmidas e até baldes com água pelos cômodos Cuidado para não exagerar na umidade e propiciar a formação de mofo. Mantenha os ambientes bem limpos Evite vassouras e espanadores que espalham pó, prefira aspiradores ou pano úmido Fonte: Roberta Pilla, otorrinolaringologista

Contraste

O tempo seco na faixa noroeste do estado é um contraste com a cidade de São Paulo, que teve tempo instável com garoa e chuviscos durante esta quarta-feira -a temperatura oscilou entre 13ºC e 17ºC.

Segundo a Defesa Civil estadual, às 16h30 a umidade relativa do ar estava em 79% no Mirante de Santana, na zona norte, principal indicador meteorológico da região metropolitana de São Paulo Em Interlagos, na zona sul, houve registro de 100% no mesmo horário

A baixa umidade em algumas regiões paulistas também contrasta com a chuva que atingiu praticamente todo o litoral de São Paulo nesta quarta. O Inmet emitiu um alerta, que vai até às 10h desta quinta (20), de perigo potencial para pequenos deslizamentos.

De acordo com a Defesa Civil estadual, o tempo segue seco no interior nesta quinta e o dia será nebuloso em toda a faixa leste, com possibilidade de chuvas isoladas na região litorânea.

A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira mínima prevista é de 12°C na capital paulista. A máxima, poderá alcançar 20ºC, com abertura de sol no decorrer do dia, segundo o CGE, da Prefeitura de São Paulo.