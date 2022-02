Com prejuízos de mais de R$ 100 mil, comerciantes de Petrópolis querem ajuda

Em nota, a Prefeitura de Petrópolis diz que está levantando informações de empresários que sofreram prejuízos durante as chuvas de terça-feira. "O objetivo é fazer um diagnóstico preciso do impacto financeiro sofrido pelos comerciantes, para que assim o município possa buscar formas de recuperar o setor."

Proprietária de um pequeno estúdio de pilates, ela diz que a chuva afetou principalmente a parte elétrica do estabelecimento. "A princípio, a gente não sabe ainda qual foi o maior prejuízo, porque a gente está tentando se reestabelecer ainda. Mas acredito que metade do meu estúdio foi bem comprometida", diz ela, que estava tirando lama do estúdio na manhã de domingo (20).

De acordo com uma pesquisa feita pelo IFec RJ (Instituto Fecomécio de Pesquisas e Análises), as chuvas na cidade causaram um prejuízo de mais de R$ 78 milhões ao comércio local. Segundo o estudo, 65,8% dos comerciantes tiveram perda ou queda de faturamento e 32,4% tiveram seus estabelecimentos ou depósitos alagados. O levantamento ouviu 245 comerciantes entre os dias 16 e 17 de fevereiro.

