Com policiais em trios elétricos, Parada LGBT+ teve poucas ocorrências, diz Polícia Civil

Um dos homens, que não quis se identificar, disse que foi recrutado perto do abrigo onde passa as noites.

Os banheiros químicos disponibilizados foram ignorados por parte do público, que preferiu fazer xixi em muros e grades perto da entrada do Minhocão, em frente à praça Roosevelt.

Grupos de policiais militares ficaram posicionados em frente a prédios residenciais e estabelecimentos comerciais no entorno do largo do Arouche, onde houve concentração de pessoas após a dispersão.

Entre o público, apesar da ausência de cenas de arrastão, comum em eventos de grande porte da região central, houve precaução. "Estou só com a chave de casa no bolso", disse o vendedor Weslei Barbosa, 22. Celular e carteira ficaram na bolsa da amiga.

