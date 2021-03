Com pacientes de Covid, hospitais privados não se mostram sustentáveis, diz Lottenberg

CL - O deputado [Luizinho] colocou que uma possibilidade é encontrar uma diária [hospitalar] que passasse a ser interessante para o prestador de serviço e montar um projeto de lei que possibilitasse doações do setor privado, estimular esse tipo de doação, que retornaria em forma de dedução do Imposto de Renda.

CL - O problema é que os pacientes Covid têm uma margem de contribuição muito menor, muito ruim, você não consegue manter uma estrutura hospitalar baseado num aporte maior só de pacientes Covid. Você vai transformar as UTIs de pacientes eletivos e postergar cirurgias por mais seis meses? Você cria uma quebradeira enorme no setor privado. É o tipo da coisa que não dá para imaginar de ser feita dessa forma.

CL - O presidente da Câmara Arthur Lira [PP-AL] e outros deputados têm a impressão que está sobrando leito [no setor privado] para transformar em leito Covid, mas não está. Os hospitais da Anahp estão lotados, com mais de 95% de ocupação. Talvez os outros hospitais tenham outra perspectiva, precisamos levantar isso.

Conversamos com os deputados doutor Luizinho [PP-RJ], Hiran Gonçalves [PP-RR], com objetivo de encontrar o caminho para uma certa flexibilização junto à Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] e ao Ministério da Saúde.

CLÁUDIO LOTTENBERG - O Einstein está consumindo quatro vezes mais oxigênio do que consumia antes devido à natureza dos pacientes internados [com Covid].

Uma das propostas discutidas pelos deputados com o setor da saúde privada é um projeto de lei que cria o Programa Pró-Leitos, que incentiva pessoas físicas e jurídicas a contratar leitos clínicos e de UTI da rede privada para o SUS. O valor investido poderá ser deduzido do Imposto de Renda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.