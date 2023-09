Com onda de calor, maioria das capitais deve registrar mais de 30°C nesta sexta; veja previsão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último dia cheio do inverno deverá ter apenas três capitais brasileiras com temperaturas abaixo de 30°C nesta sexta-feira (22), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O inverno termina oficialmente às 3h50 (de Brasília) deste sábado (23), quando começa a primavera, que vai até 22 de dezembro.

De acordo com o instituto, entre as capitais brasileiras, somente Porto Alegre (RS), no Sul do país, e Maceió (AL) e Recife (PE), deverão ter temperaturas máximas menores que 30°C --no caso das duas cidades do Nordeste, apenas pouco abaixo dessa marca, com previsão de 28°C e 29°C, respectivamente.

Segundo a Climatempo, a atuação de um bloqueio atmosférico impede o avanço de frentes frias desde o início da semana em boa parte do país, exceto no Rio Grande do Sul, que mais uma vez tem semana chuvosa --o estado ainda se recupera dos últimos temporais.

Em Porto Alegre, a previsão para esta sexta é que os termômetros oscilem entre 19ºC e 24°C (será a menor máxima entre as capitais). Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Cuiabá (MT) deverá ser a mais quente. Conforme o instituto, a temperatura na capital do Mato Grosso poderá atingir 41°C nesta sexta. Em Boa Vista (RR) e Palmas (T0), a máxima tende a ficar em 39°C.

Nesta quinta-feira (21), Águas Claras (MS) registrou a maior temperatura no país, diz o Inmet, com 40,7°C, seguido por Goiás (GO), com 40,5°C, e Porto Mourinho (MS), com 40,2°C.

A previsão para a cidade de São Paulo nesta sexta é de 34ºC. Se a marca for atingida, esse será o dia mais quente do ano no município. O recorde atual, de 33,9°C, foi registrada no último domingo (17).

A cidade de São Paulo, assim como outras regiões paulistas, está sob alerta de grande perigo para altas temperaturas até domingo, de acordo com o instituto.

O alívio -se é possível chamar assim-- é que pela primeira vez em mais de uma semana, São Paulo poderá ficar abaixo dos 30°C na segunda-feira (25), quando o termômetro deve atingir a máxima de 28°C, com possibilidade de chuva isolada para espantar o tempo seco e a baixa umidade do ar, que ficou em 40%, na média do município --a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a índice inferior a 60% é prejudicial à saúde.

VEJA A PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTA SEXTA (22) NAS CAPITAIS

Onde Mínima Máxima

Sul

Curitiba (PR) 18°C 32°C

Florianópolis (SC) 19°C 32°C

Porto Alegre (RS) 19°C 24°C

Sudeste

Belo Horizonte (MG) 16°C 32°C

Rio de Janeiro (RJ) 18°C 36°C

São Paulo (SP) 18°C 34°C

Vitória (ES) 20°C 31°C

Centro-Oeste

Brasília (DF) 17°C 32°C

Campo Grande (MS) 23°C 37°C

Cuiabá (MT) 26°C 41°C

Goiânia (GO) 20°C 38°C

Nordeste

Aracaju (SE) 23°C 30°C

Fortaleza (CE) 25°C 33°C

João Pessoa (PB) 23°C 30°C

Maceió (AL) 22°C 28°C

Natal (RN) 24°C 30°C

Recife (PE) 24°C 29°C

Salvador (BA) 22°C 30°C

São Luís 25°C 33°C

Teresina (PI) 22°C 38°C

Norte

Belém (PA) 24°C 35°C

Boa Vista (RR) 26°C 39°C

Macapá (AP) 26°C 34°C

Manaus (AM) 26°C 36°C

Palmas (TO) 26°C 39°C

Porto Velho (RO) 23°C 35°C

Rio Branco (AC) 23°C 35°C

Fonte: Inmet