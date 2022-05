Com Covid em alta, Prefeitura de SP quer aplicar 4ª dose em todos os profissionais de Saúde

O texto então pede a ampliação da vacinação para os públicos mencionados ao Ministério da Saúde, com os objetivos de proteger a população do agravamento de casos e de óbitos e de diminuir os impactos sociais e econômicos ocasionados pela disseminação do vírus.

"Dados internacionais têm mostrado a importância na manutenção de anticorpos neutralizantes a realização da terceira dose na vigência da circulação da variante Ômicron, que de acordo com nossa vigilância epigenômica representa hoje no município de São Paulo 100% das amostras analisadas", continua.

No ofício, a prefeitura apresenta gráfico que mostra um aumento contínuo de positividade nos testes rápidos para Covid-19, partindo de 2% no começo de abril até chegar a 12,7% na semana de 15 a 21 de maio.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) quer começar a aplicar a segunda dose de reforço (quarta dose) em profissionais de Saúde de todas as faixas etárias e na população de 50 a 59 anos com comorbidades. A prefeitura também pede o aval para dar a primeira dose de reforço (terceira dose) em adolescentes a partir de 12 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.