Com Covid-19, senador Major Olímpio é transferido para UTI

A assessoria do senador negou que ele esteja intubado. "Os médicos o transferiram para a UTI por conta da gravidade do quadro, mas não houve necessidade de intubação", diz em nota publicada nas suas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diagnosticado com Covid-19, o senador Major Olímpio (PSL-SP) teve um agravamento do quadro de saúde e precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em São Paulo.

