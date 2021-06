Com a corda no pescoço, Prefeitura de SP receberá Coronavac para vacinar 181 mil pessoas de 49 anos na quarta

Mesmo com a chegada de novas doses, a administração continuará trabalhando com a corda no pescoço, de acordo com técnicos ouvidos pela coluna.

Há uma previsão também de chegada da vacina da Janssen, segundo anúncio do Ministério da Saúde. Ainda não se sabe, no entanto, a quantidade de doses que serão destinadas à cidade e quando chegarão aos postos.

Com isso, a Prefeitura de São Paulo acredita que poderá retomar a vacinação, paralisada nesta terça (22), e imunizar 181 mil pessoas de 49 anos com a primeira dose de vacina da Coronavac na quarta (23). O que sobrar de vacina, ou cerca de 5 mil doses, será usado nos dias posteriores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.