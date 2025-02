Com chuva e volta às aulas, São Paulo tem manhã com maior trânsito no ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com chuva constante e a volta às aulas na rede estadual de ensino, a cidade de São Paulo registrou, às 8h, 698 km de lentidão, de acordo com dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) —a manhã com o maior trânsito registrado no ano.

O maior congestionamento de 2025 havia sido registrado na manhã da última quinta (30), quando foram contabilizados 350 km de lentidão pela CET.

Em razão da chuva persistente, houve diversos pontos de alagamento na capital.

A marginal Tietê, entre a madrugada e a manhã desta segunda, teve alagamentos na região da altura da ponte das Bandeiras - Senador Romeu Tuma, no sentido Castelo Branco e na região da ponte Attilio Fontana.

A cidade ainda tem três pontos de alagamentos ativos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. São dois transitáveis: na avenida do Estado, próximo à rua João Teodoro, na região central; e outro na rua Américo Sugai, em São Miguel Paulista, na zona leste. O ponto intransitável está na avenida das Nações Unidas, no Butantã, na zona oeste.