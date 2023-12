Com calorão, Imigrantes tem mais de 20 km de congestionamento rumo ao litoral de SP

O motorista também enfrenta lentidão rumo ao interior do estado. Na rodovia dos Bandeirantes, às 19h havia congestionamento do km 47 ao km 50, em Jundiaí (no sentido da capital, o engarrafamento era do km 50 ao km 53, na mesma região).

Depois de 35ºC de máxima nesta sexta, São Sebastião, no litoral norte, tem previsão de um fim de semana quente, com até 32ºC de temperatura.

O trânsito fez com que a concessionária implantasse a Operação Descida, usada nos feriados, com mais pistas sentido ao litoral.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.