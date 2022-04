Com 91 metros, São Paulo terá a maior roda-gigante da América Latina

O projeto também prevê uma área de convivência integrada ao Cândido Portinari, assinada pelo escritório Levisky Arquitetos Estratégia Urbana, com acessibilidade para pessoas com dificuldade de mobilidade.

Para poder explorar o serviço de lazer, a SPBW pagará ao governo R$ 141 mil mensais ou 10% do valor do faturamento, prevalecendo o montante superior. Os valores vão ser destinados à administração do parque.

Até agora, o recorde latino-americano era da RioStar, no Rio de Janeiro, com 88 metros.

Custeada pela São Paulo Big Wheel (SPBW), empresa classificada por chamamento público do governo do estado para executar a obra, ela terá 91 metros de altura e vista para a região da marginal Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

