Com 81,53%, Gustavo é o 15º eliminado do 'BBB 22'

Na reta final do Big Brother Brasil 22, os paredões tem um intervalo menor e acontecem com mais frequência. Na noite desta terça, 19, com 81,53% Gustavo foi o escolhido para deixar o reality show.

A disputa ficou entre o paranaense e Eliezer, um de seus adversários no jogo, que teve 16,08% dos votos. Já Paulo André foi coadjuvante e recebeu apenas 2,39% dos votos do paredão.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt disse: "o principal defeito dele tinha um defeito de fábrica: rodízio de pessoas no paredão é uma maneira de não se comprometer. Olha, não queria te mandar não, mas chegou tua hora. O que parecia um mérito virou um defeito e uma zona de conforto."

Trajetória

Mesmo entrando um mês após o programa ter começado, Gustavo movimentou a casa mais vigiada do Brasil. O empresário viveu o reality em todos os aspectos: teve romance, liderança, monstro e briga, muita briga. Gustavo entrou na casa pronto para indicar Laís ao paredão e prometendo que movimentaria o quarto Lollipop, mas em menos de uma semana na casa ele engatou um romance com a médica.

Sem conseguir firmar aliança com ninguém durante um tempo, o paranaense foi alvo de diversos paredões, mas também escapou de outros na Prova Bate e Volta. Ele também foi líder duas vezes. No último dia 14, venceu a disputa e indicou Jessi ao paredão, que foi eliminada no último domingo, 17.

O empresário também protagonizou algumas discussões dentro da casa, como a briga por água com Natália e o último desentendimento que teve na casa com Arthur Aguiar, onde o paranaense afirmou que o cantor se "faz de vítima".

Faltando uma semana para o programa acabar, Gustavo não entra para o top 5 do Big Brother Brasil 22 e sai da casa mais vigiada do Brasil diretamente para os braços de Laís. O apresentador brincou com o reencontro do casal "atenção, Laís, o homem tá aqui. Agora é com vocês", disse rindo.