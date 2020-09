Com 732 novas mortes, Brasil atinge 141.441 óbitos por covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As mortes pelo novo coronavírus chegaram a 141.441 no Brasil, na tarde de hoje, com novos 732 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. O levantamento foi feito pelo consórcio de imprensa do qual o UOL faz parte.

Entre a sexta (25) e este sábado (26), foram registrados 25.536 novos diagnósticos e o total de infectados desde o início da pandemia passou a 4.718.115.

A média móvel de mortes, calculada com base nos números de mortos dos últimos sete dias, é de 697, o que representa estabilidade em relação aos últimos 14 dias.

Nove estados apresentaram alta na variação da média móvel de mortes por covid-19. Outros dezessete estados e o Distrito Federal tiveram queda.

Das regiões, três se mantiveram estáveis: Nordeste (-3%%), Norte (-2%) e Sudeste (2%). Outras duas regiões registraram quedas expressivas: Centro-Oeste (-10%) e Sul (-15%).

Veja a oscilação nos estados:

Aceleração: AM, AP, BA, MG, GO, RJ, PB e RR

Estabilidade: MA, MS, PA, PE, PR, RS e TO

Queda: AC, AL, CE, DF, ES, MT, PB, RO, RS, SP, SC, RN, SE, PI

DADOS DO MINISTÉRIO

Dados do Ministério da Saúde apontam 869 novos óbitos em 24h, e um total de 141.406 mortes em decorrência do novo coronavírus.

Em relação a sexta (25) foram 28.378 novos casos confirmados; o total de infectados no país é de 4.717.991, ainda segundo a pasta.

O governo considera 4.050.837 casos recuperados e afirma que há 525.748 pacientes em acompanhamento.

São Paulo continua como o estado com maior quantidade de casos e óbitos (970.888 diagnósticos e 35.063 mortes).

Na tabela enviada pelo ministério, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará completam a lista dos cinco estados com os maiores números de casos confirmados da doença.

VEÍCULOS SE UNEM PELA INFORMAÇÃO

Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de covid-19, os veículos de comunicação UOL, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, G1 e Extra formaram um consórcio para trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias diretamente nas secretarias estaduais de Saúde das 27 unidades da Federação.

O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes recentes de autoridades e do próprio presidente colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua precisão.