Com 29 pedidos, Sudeste lidera solicitações para construção de ferrovias privadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Infraestrutura recebeu, até o início de janeiro, 29 pedidos de aberturas de novas ferrovias privadas na região Sudeste. Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo fazem com que a região lidere o ranking, com possibilidade de R$ 83 bilhões em investimentos, segundo a pasta. Minas é o estado com mais solicitações, 20 no total. No país todo, 76 pedidos de ferrovias, que cruzam 16 estados, foram apresentados após o governo lançar o novo modelo de exploração do setor pela iniciativa privada. O formato é decorrência da aprovação pelo Congresso do novo marco ferroviário. As ferrovias miram o transporte de minério, grãos e celulose em direção a portos da região.

