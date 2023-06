Colégio no RS cancela evento com Frei Betto após abaixo-assinado de pais de alunos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Colégio São José, instituição de ensino privada localizada em Caxias do Sul (RS), cancelou um evento com o teólogo e escritor Frei Betto que ocorreria na terça-feira (13) após um abaixo-assinado realizado por um grupo de pais e responsáveis por alunos.

Agora, a palestra será realizada na Universidade Caxias do Sul (RS), na mesma data, às 19h.

Com mais de 2.700 signatários, o texto diz que as obras de Frei Betto são "totalmente contra os valores que acreditamos serem importantes e essenciais na educação de nossas crianças".

O manifesto, publicado no sábado (10), ainda menciona uma suposta defesa da "ideologia de gênero", uma teoria citada por conservadores para desqualificar argumentos de movimentos pró-LGBTQIA+, por parte do autor.

"Nós, como pais e familiares, nos sentimos totalmente incomodados com o abismo entre os nossos interesses educacionais e tal encontro a ser realizado em local que escolhemos como segunda casa dos nossos filhos", segue o abaixo-assinado.

"A direita entrou em campo, fez esse manifesto e deram para trás", afirma Frei Betto à coluna. Ele ia ministrar uma palestra com o tema "Fomes do Brasil e Esperanças de Futuro" no auditório do Colégio São José, que tem capacidade para cerca de 650 pessoas.

"Não é a primeira vez [que algo do tipo acontece]. Já me agrediram em fila de autógrafo. Já estou acostumado. É um sinal positivo. Sempre digo que há pessoas que, se me elogiassem, eu me sentiria muito mal", segue o frade.

Após a repercussão do abaixo-assinado, o colégio enviou uma mensagem aos responsáveis pelos alunos na manhã desta segunda (12), véspera do evento, informando que não iria mais ceder o espaço.

Procurada pela coluna, a instituição de ensino não respondeu até a publicação deste texto.

O evento é promovido pelo Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região, juntamente com o Fórum das Entidades e Movimentos Sociais.