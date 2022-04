Cocaína avaliada em R$ 2,5 mi é apreendida em carros no centro de São Paulo

No interior do Gol foram encontradas bolsas, nas quais havia 106 tijolos de cocaína. Ao todo, os policiais apreenderam 115 quilos da droga.

Com a dupla que embarcou no carro, policiais localizaram uma mochila, dentro da qual foram identificados nove tijolos de cocaína. Os dois homens foram presos em flagrante. A defesa deles não havia sido localizada até a publicação deste texto.

O Brás é conhecido por concentrar lojas de roupas a preços populares, o que atrai pessoas de todas as regiões do país.

Agentes do 8º distrito policial receberam uma denúncia de que suspeitos estariam se passando por passageiros, na rua Inácio de Araújo, usada para desembarque irregular, com o suposto intuito de comercializar drogas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois colombianos foram presos com 115 quilos de cocaína na tarde desta segunda-feira (4) em um ponto clandestino de desembarque de passageiros na região do Brás, centro da capital paulista. A droga, segundo a Polícia Civil, está avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões.

