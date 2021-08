CNPq restabelece acesso total à plataforma Lattes após apagão

O governo Bolsonaro tentou no início da gestão, em 2019, fundir o CNPq com a Capes, mas o tema não foi para frente.

Os gastos com a administração da unidade, que não incluem pagamento de bolsas, foram nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro os menores desde 2013.

​Funcionários apontam a falha como reflexo da queda de orçamento pela qual vive o CNPq no governo Jair Bolsonaro (sem partido) e também na gestão passada, de Michel Temer (MDB), mas isso foi rechaçado pelo presidente do conselho, Evaldo Vilela.

Cerca de 84 mil pesquisadores são financiados com recursos do CNPq. Além disso, outros órgãos, como a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e agências de fomento ligadas a governos estaduais, também realizam operações com auxílio da plataforma.

O CNPq havia prometido restabelecer todo acesso no dia 2 de agosto, mas houve atrasos. No dia 3 de agosto, após dez dias de apagão, o governo Jair Bolsonaro restabeleceu o acesso parcial à plataforma. Na ocasião, não era possível fazer atualizações dos currículos, mas estava disponível a opção de impressão e download.

Em email obtido pela reportagem, um funcionário do CNPq relatou que o principal servidor do conselho fora atingido e que o equipamento estaria fora da garantia e sem contrato de manutenção. Isso impediria um reparo imediato e traria a necessidade de contratação de empresa externa, como de fato ocorreu.

Os dois sistemas são de responsabilidade do CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e responsável pelo fomento à pesquisa no país.

No documento, o órgão responsável disse que o sistema voltou a funcionar possibilitando a atualização dos currículos e do cadastro de novos usuários. A nota diz também que já havia restaurado o serviço, que permite, a mais de 300 instituições, a extração dos currículos dos pesquisadores.

