Clube Brasileiro do Gato retoma exposição neste fim de semana em São Paulo

198ª e 199ª edições da exposição do Clube Brasileiro do Gato

Em setembro, o CBG lançou um documentário sobre o cinquentenário do clube, que será completado no mesmo mês de 2022.

Juízes de outros países e do Brasil vão avaliar os gatos em diferentes categorias, considerando raça e faixa etária —todos os animais presentes participam de uma competição. Os campeões somam pontos no ranking nacional e podem representar o país no Fifé World Show, maior concurso de felinos do mundo.

Será exigido o comprovante de vacinação contra o coronavírus para entrar no evento. O CBG não permite a entrada de animais não inscritos na exposição nem promove venda de pets no local.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem promover eventos desde março de 2020, por causa da pandemia da Covid-19, o CBG (Clube Brasileiro do Gato) volta com o calendário de exposições neste fim de semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.